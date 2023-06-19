Otomobille çarpışan işçi servis minibüsü devrildi: 12 yaralı

Kaza, Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. yönetimindeki işçi servis minibüsü, Beyşehir kent merkezi yönüne seyir halinde iken Çiçekler Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta G.Ö.’nün kullandığı otomobille çarpıştı. Otomobil refüje çıkarak durabilirken, yoldan çıkan servis minibüsü şarampole takla attı.

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüs ve otomobilde bulunan toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazaya karışan işçi servis minibüsünün Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir silah fabrikasında çalışan işçileri mesai dönüşü şehir merkezine taşıdığı, kazanın bu esnada yaşandığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)