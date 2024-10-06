Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: İHA
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Hatay Antakya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün öldüğü açıklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Kaza, Antakya - Reyhanlı yolu Soğuksu mevkisinde yaşandı. O.P. idaresindeki 80 ACF 647 plakalı Volkswagen marka otomobil, ışıklarda A.A. idaresindeki motosikletle çapıştı. Kaza sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çevredeki iş yerlerine çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Yaralı otomobil sürücüsüyse itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerine gelerek çevrede inceleme yaptı. Olay yerindeki incelemelerin ardından araçlar çekilerek yol trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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