Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu: 3 yaralı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesindeki kavşakta Mustafa K. idaresindeki otomobil, kavşaktan çıktığı sırada Pusat Ö. kontrolündeki pikap araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 30 metre savrulan pikap, demir korkuluklara çarparak devrildi.
Pikaptan kopan parçalar ise civardaki otomobil galerisinin camlarını kırdı.
Kazada otomobil sürücüsü Mustafa K, pikap sürücüsü Pusat Ö. ve araç içerisinde bulunan Fatih Mustafa A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sevk edilen AFAD ekipleri yaralıları araçlardan çıkarttı.
İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonucu hurdaya dönen araçlar yoldan çekici yardımıyla kaldırdı.
Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.