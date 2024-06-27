Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 5 yaralı

Kaynak: DHA
Otomobille çarpışan traktör ikiye bölündü: 5 yaralı

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Hacılar ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 34’üncü Cadde üzerindeki kavşakta meydana gelen kazada, A.G. (34)’nin kullandığı 42 ATC 120 plakalı otomobil ile tarladan gelen Ş.K.’nin kontrolündeki plakası öğrenilemeyen traktör çarpıştı. Kazanın etkisiyle traktör ortadan ikiye ayrıldı. Yaşanan kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilin içinde bulunan 3 çocuk yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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