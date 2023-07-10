Otomobille çarpışıp savrulan taksi bariyerin üzerine çıktı: 3 yaralı

Kırıkkale'de otomobille çarpışan taksi, savrularak bariyerin üzerine çıktı. Kazada taksi şoförü ile 2 yolcu yaralandı.

Otomobille çarpışıp savrulan taksi bariyerin üzerine çıktı: 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu YHT kavşağında meydana geldi. Kırıkkale kent merkezi yönüne giden Emre E. yönetimindeki 55 LZ 575 plakalı otomobil, aynı yönde giden Mehmet K. kontrolündeki 71 T 2504 plakalı taksi ile çarpıştı. Savrulan taksi bariyerin üzerine çıktı. Taksi şoförü Mehmet K. ile yolcuları Nurhan ve Bilgehan Arda B. yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 3 yaralının durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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(Kaynak: DHA)

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