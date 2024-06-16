Otomobille çarpıştıktan sonra otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Karabük-Yenice karayolunun Yeşilköy köyü yakınlarında meydana gelen olayda, Sefa Tulumoğlu'nun kullandığı 78 SR 449 plakalı motosiklet, T.İ.'nin kullandığı 78 AAD 755 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazadan sonra Tulumoğlu’nun direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, H.S.'nin kullandığı 37 HD 415 plakalı yolcu otobüsünün altında kaldı.
Yaşanan kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Tulumoğlu, kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.