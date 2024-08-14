Otomobille drifte 90 bin lira ceza

Düzenleme: Kaynak: DHA
Otomobille drifte 90 bin lira ceza

Çevresindeki otomobil sürücülerini hiçe saydı...Döner kavşakta defalarca drift attı. Antalya'nın Alanya ilçesinde dirft atan otomobilin sürücüsüne 90 bin lira ceza uygulandı.

Otomobille drifte 90 bin lira ceza

Çevresinde geçen onlarca aracı hiçe saydı. Gaza bastı, döner kavşakta drift attı ama jandarmadan ceza yemeden kurtulamadı. Görüntüleri tespit eden jandarma, sürücüye bir daha unutamayacağı bir para cezası kesti.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri aracın plakasını ve sahibini kısa sürede tespit etti. Otomobilin 2 kez drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü kamera görüntülerinden belirlendi. Araştırmalar sonucunda jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücünün ehliyetinin olmadığı ve aracın da başkasına ait olduğu tespit etti. Sürücüye 2 kez drift yapmak suçundan toplam 64 bin 466 lira, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 12 bin 997 lira, araç sahibine ise 12 bin 997 lira olmak üzere toplamda 90 bin 460 lira cezai işlem uygulandı. Sürücü trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılmak üzere Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edildi.

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