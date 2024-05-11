Otomobille uyuşturucu sevkiyatına 2 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, istihbarat çalışmasıyla İzmir’den Aydın'ın Köşk ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Jandarma ekipleri, şüphelendiği bir otomobili, dün akşam saatlerinde Köşk ilçe girişinde durdurdu. Otomobilin içerisinde gerçekleştirilen aramada, iç kısımda farklı yerlere gizlenmiş toplam 135 gram uyuşturucu madde metamfetamin bulundu. Otomobildeki U.A. ve E.E. gözaltına alındı.

2 şüpheli kişi jandarmadaki işlemlerinden sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlik.e tutuklandı.