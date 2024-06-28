Otomobiller kafa kafaya girdi: 3 yaralı

Dün gece İznik-Yenişehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Yetkililer, saat 22.00 civarında gerçekleşen kazanın, bir aracın kontrolünü kaybederek karşı şeride geçmesi sonucu olduğunu bildirdi.

Olay yerine hızla intikal eden acil servis ekipleri, yaralılara ilk yardım müdahalesinde bulunarak onları en yakın hastaneye ulaştırdı. Polis ekipleri, kazanın detaylarını ve nedenlerini belirlemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kazaya karışan araçların plakaları 16 AHF 948 ve 06 DA 2762 olarak açıklandı. İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verilirken, kazanın etkilerinin ve olası sebeplerinin araştırılmasına devam ediliyor.