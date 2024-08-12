Otomobillerdeki klimalar tarih oluyor

Yaz aylarının kavurucu sıcakları, birçok sürücü için büyük bir sorun oluşturmaya devam ediyor. Açık renkli araçlar bu duruma biraz daha dayanıklıyken, koyu renkli otomobiller yazın zorlu koşulları karşısında ciddi dezavantajlar yaşıyor. Ancak, Japon otomobil devi Nissan bu sorunu kökten çözmek için önemli bir adım attı.

NİSSAN SOĞUK BOYA TEKNOLOJİSİ GELİŞTİRDİ

Nissan, araçların iç sıcaklıklarını kontrol altında tutmak için soğuk boya teknolojisini geliştirdi. Bu yenilikçi boya, koyu renkli araçların bile aşırı sıcakları içeri almamasını sağlıyor. Artık yazın sıcağı, araç içi konforu etkilemeyecek!

100'DEN FAZLA NUMUNE TEST EDİLDİ

Nissan’ın bu devrim niteliğindeki teknolojisi, araç içi serinliği bambaşka bir seviyeye taşıyor. Klima kullanımını en aza indirmeyi hedefleyen Japon dev, Radi-Cool adlı Çinli şirketle iş birliği yaparak pasif soğutma teknolojisi üzerine yoğunlaştı. 2021'de başlayan projede, 100'den fazla numune test edilerek oldukça başarılı sonuçlar elde edildi. Yeni boya teknolojisi, güneş altında park edilen araçların içini dış sıcaklıktan 21,6 derece Fahrenheit daha serin tutabiliyor, bu da iç sıcaklıkta 9 dereceye kadar bir düşüş anlamına geliyor. Araçlar, bu teknoloji sayesinde yaz aylarında 5 ila 12 derece daha serin kalacak.

ARAÇLARIN İÇİNDEKİ SICAKLIK KONTROL ALTINDA OLACAK

Nissan'ın geliştirdiği bu soğutma teknolojisi sadece bu markayla sınırlı değil; Toyota ve Hyundai gibi diğer büyük otomobil üreticileri de benzer projeler üzerinde çalışıyor. Yakın gelecekte, araçlar güneşin yakıcı etkilerine rağmen iç sıcaklıklarını kontrol altında tutabilecek.