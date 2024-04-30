Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Otomobillerin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Burdur’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Burdur’un Tefenni ilçesi Seydiler Köyü yolunda meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, Şeref V. (46) yönetimindeki olan 20 ADS 256 plakalı otomobil ile Aytekin K. (53) kontrolündeki 15 FF 774 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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Kaza sonucu her iki otomobilin sürücüleri ile birlikte 15 FF 774 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Zeynep A. (27) ve Mehmet A. (8) yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla önce Tefenni Devlet Hastanesi’ne, daha sonra Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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