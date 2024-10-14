Otomotiv devi 2 markasındaki on binlerce aracı geri çağrıyor

Otomotiv sektörü, köklü değişimler ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Volkswagen ve Stellantis gibi büyük otomobil üreticileri, bu zorluklarla başa çıkmak için yapısal değişiklikler yapmak zorunda kalıyorlar. Bu süreçte, teknik arızalar nedeniyle yapılan geri çağırmalar önemli bir maliyet unsuru haline geliyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in bağlı markaları Porsche ve Audi, binlerce elektrikli spor otomobili geri çağırma sürecine girdi. Toplamda 34.026 elektrikli araç, yüksek gerilimli batarya sistemindeki potansiyel yangın riski nedeniyle geri çağrılıyor. Etkilenen modeller arasında Porsche Taycan ve Audi RS E-Tron bulunuyor.

2020 ile 2024 yılları arasında üretilen 27.527 Porsche Taycan, geri çağrılarak servise getirilecek. Ayrıca, 2022 ile 2024 yılları arasında üretilmiş 6.499 Audi RS E-Tron da bu sürece dahil.

SORUN UYARI VERMEDEN ORTAYA ÇIKIYOR

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), yüksek gerilim modüllerindeki üretim hatalarının bu riski artırabileceğini vurguluyor. Sorun, etkilenen araçlarda aniden ve önceden uyarı vermeksizin ortaya çıkabiliyor.

Audi ve Porsche, potansiyel riskleri azaltmak amacıyla araç sahiplerine, yeni bir teşhis yazılımı yüklenene kadar batarya şarjını yüzde 80 ile sınırlamalarını öneriyor. Bu yazılım, sorunu tespit ederek kokpitte bir uyarı mesajı gösteriyor. Yapılan kontrollerde batarya sorunu tespit edilirse, Audi veya Porsche bu bataryaları ücretsiz olarak değiştirecek.

Temmuz 2024’te, fren sistemi sorunları nedeniyle Porsche Taycan ve Audi RS E-Tron GT modellerinde 185.000 araç geri çağrılmıştı. Bu süreçte, ön akslardaki fren hortumlarının değiştirilmesi gerekiyordu.

Porsche araçlarının yalnızca yüzde 2’sinin batarya sorunu yaşarken, Audi modellerinde bu oran yüzde 100 olarak kaydediliyor.