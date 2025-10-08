Otomobil markaları piyasaya sürdüğü araçları genelde kalite kontrolden geçirirken son derece tedbirli davranıyor. Ancak zaman zaman gözden kaçabilen durumlar yaşanabiliyor.

Bu yıl Tesla dahil pek çok marka çeşitli sorunlardan dolayı binlerce otomobilini geri çağırırken, Toyota’da ise yeni bir sorunun tespit edilmesiyle 400.000 araç için geri çağırma duyurusu yapıldı.

Sorun bu kez geri vites sırasında meydana geliyor. Federal trafik güvenliği düzenleyicileri, araç geri viteste giderken geri görüş kamerası görüntü veremeyebiliyor. Bu da kaza riskini önemli ölçüde artırıyor.

Toyota, geri çağırma kapsamında 2022-2025 Toyota Tundra ve Tundra hibrit ile 2023-2025 Sequoia hibritleri geri çağırdı.

Geri çağırma kapsamındaki toplam araç sayısı 393.838 olurken, bunların yarısından fazlasını hibrit olmayan Tundra modelleri oluşturuyor.

Son olarak geri vites sırasında kameranın görüntüyü yansıtmaması bir yazılım sorunu olarak bildirildi.

Bu kapsamda kamera ekran arızası bayiler tarafından ücretsiz olarak giderilecek.