Otomotiv devi 55 bin aracını geri çağırıyor

Tesla’nın, 2021-2023 yıllarında üretilen 54 bin 676 Model X otomotivini ‘düşük fren hidroliğini tespit edememesi’ ve ‘uyarı ışığı göstermemesi’ nedeniyle geri çağıracağı açıklandı.

Otomotiv devi 55 bin aracını geri çağırıyor

ABD’li düzenleyici kurum Tesla’nın, 2021-2023 yıllarında üretilen 54 bin 676 Model X otomotivini ‘düşük fren hidroliğini tespit edememesi’ ve ‘uyarı ışığı göstermemesi’ nedeniyle geri çağıracağını açıkladı.

Düzenleyici kurum, Tesla’nın sorunu çözmek için ücretsiz bir kablosuz yazılım güncellemesi yayınladığını söyledi.

Belirtilene göre Tesla, 10 Ekim itibarıyla bu durumla ilgili herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm raporlamadı.

Ağustosta da ABD’li düzenleyici kurum, direksiyon kontrolü ve hidrolik direksiyon kaybı bildirimleri üzerine 280 bin Tesla Model 3 ve Model Y aracına yönelik bir soruşturma başlatmıştı.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka milli takımın zaafını ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Şansal Büyüka milli takımın zaafını ortaya çıkardı: Onu pamuklara sarıp saklamalıyız
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Son Haberler
İspanya'dan İsrail'e 'yanlış bilgi' tepkisi Dünya
İspanya'dan İsrail'e 'yanlış bilgi' tepkisi
Özge Ulusoy’un babasının öldüğü kazada karar çıktı Magazin
Özge Ulusoy’un babasının öldüğü kazada karar çıktı
A Milli Takım'ın İtalya maçı kadrosu belli oldu Spor
A Milli Takım'ın İtalya maçı kadrosu belli oldu
Fransa'da ünlü saray bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Dünya
Fransa'da ünlü saray bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Anne-oğul kanseri el ele yendi Sağlık
Anne-oğul kanseri el ele yendi
İran'dan İsrail'e sert uyarı. Hamaney ilan etti Dünya
İran'dan İsrail'e sert uyarı. Hamaney ilan etti
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni ortaya çıktı Yaşam
Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazasının nedeni ortaya çıktı