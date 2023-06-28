Otomotiv devi çalışanlarını işten atıyor

Halktv'nin haberine göre, ABD’li otomotiv devi Ford, dış kuruluşlar tarafından istihdam edilen bazı işçileri, sözleşmelerinin yenilenmeyeceği konusunda uyardı. Pazartesi günü kaç kişinin işe gelmeyeceği sorulduğunda Ford sözcüsü T.R. Reid, sayı veremediklerini açıkladı.

Reid gazetecilere verdiği demeçte, “Birkaç beceri ekibinde belirli ajans pozisyonlarındaki kişilere, işverenleri tarafından Ford'daki görevlerinin sona erdiği bildirildi” dedi.

Cumartesi sabahı, işten çıkarılan biri tarafından Ford’un sitesinde paylaşılan bir yazıda, şöyle belirtildi:

"Cuma günü işimi tamamladığım sırada ajansımdan bir telefon aldım ve işime son verildiğini öğrendim. 3 aydan fazla bir süredir burada olmamama rağmen işten çıkarılmam gerçekten çok üzücü. Ben Model E alanındanım."

Ford'un en az bin çalışanın işine son verileceği ileri sürüldü.

Ford, geçen yıl, çoğunluğu Kuzey Amerika'da olmak üzere küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceğini duyurmuştu.

Şirket, şubatta da küresel otomotiv sektörünün elektrikli araçlara yönelmesinin etkisiyle Avrupa genelinde yaklaşık 3 bin 800 çalışanını işten çıkaracağını bildirmişti.

Damga'nın haberine göre Ford'un en az bin çalışanın işine son verileceği ileri sürüldü.

Ford, geçen yıl, çoğunluğu Kuzey Amerika'da olmak üzere küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceğini duyurmuştu.

Şirket, şubatta da küresel otomotiv sektörünün elektrikli araçlara yönelmesinin etkisiyle Avrupa genelinde yaklaşık 3 bin 800 çalışanını işten çıkaracağını bildirmişti.

Ford yöneticileri, şirketin bazı rakiplerine kıyasla yaklaşık 7 milyar dolarlık bir maliyet dezavantajına sahip olduğunu söyledi. Otomobil üreticisi 2026 yılına kadar elektrifikasyona 50 milyar dolarlık önemli bir yatırım yapıyor.

İddialı hedefleri arasında şirket genelinde yüzde 10'luk bir kazanç marjı elde etmek, özellikle elektrikli araç işinde yüzde 8'lik bir marj elde etmek ve üretimi yılda 2 milyon elektrikli araca çıkarmak yer alıyor.