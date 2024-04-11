Otomotiv devi Türkiye'den vazgeçti. Rotasını değiştirdi

Çinli otomotiv devi, yatırım için kararını paylaştı. Daha önce yatırımın Türkiye'de de yapılabileceğini belirten Chery, rotayı İspanya'ya yönlendirdi.

Böylelikle Volkswagen'in Manisa'da kurmayı planladığı fabrika gibi Chery de Türkiye dışından bir ülkeyi tercih etti.

İspanyol hükümeti ve Japon üretici EV Motors, Çinli Chery Auto'nun Avrupa'daki ilk üretim tesisi olan İspanya'da otomobil üretimine başlamak amacıyla anlaşmaya yakın olduğunu belirtti.

İspanya Sanayi Bakanlığı’nın yaptığı açıklama kapsamında, Chery Auto'nun Barselona kentinde üretime başlamak için bir anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmileştirileceğinden emin olduğunu belirtti.

BAKANLIKLARLA GÖRÜŞME YAPMIŞLARDI

EV Motors Barselona sözcüsü, İspanyol heyet ile Chery'nin Çin'de yaptığı görüşme sonrasında anlaşmanın ortaya çıktığını belirttildi.

Chery, 2023’te Türkiye'de üretim için ilgili bakanlıklarla görüşmeye başladığını aktarılmıştı.

Henüz anlaşmaya dair bir açıklama yapmayan Chery, Avrupa'ya düşük maliyetli, çoğunlukla elektrikli araçlar satan birkaç Çinli otomobil üreticisinden biri olmasının yanı sıra İspanya'da otomobil satmaya 2024'ün başında başladı.

NİSSAN'IN FABRİKASINDA ÜRETİM YAPACAK

Reuters'ta bulunan habere göre, Chery'nin Japon otomobil üreticisi Nissan'ın 2021’de kapattığı fabrikada araç üretmesi amaçlanıyor.

Anlaşmanın resmileşmesi durumunda, Nissan'ın fabrikasının kapanmasıyla ortaya çıkan bin 600 kişilik istihdamın bir kısmının geri kazanılacağı öngörülüyor.

İspanya'nın Chery'ye herhangi bir kamu yardımı teklif edip etmediği konusunda ise İspanya Sanayi Bakanlığı tarafından açıklama yapılmadı.

Bu arada dünya otomobil devi Volkswagen de daha önce Manisa'da fabrika açmak için şirket kurmuştu. Fakat, düşünülen yatırım hayata geçmedi.