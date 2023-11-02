Otomotiv devinde baba-oğul kavgası. Oğlunun paylaşımı sonrası soluğu savcılıkta aldı

Sabah’tan Seda Nur’un haberine göre; Gazeteci Emre Özpeynirci'nin otomobil satışlarına ilişkin paylaşımı dünyaca ünlü otomobil markalarının Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Şahsuvaroğlu Holding'i karıştırdı.

Özpeynirci, sosyal medya hesabından, otomobil pazarında 2023 yılında satışı en çok düşen ve artan markaları sıraladığı bir gönderi paylaştı.

Söz konusu paylaşımda Şahsuvaroğlu Holding'in Türkiye temsilciliğini üstlendiği Güney Kore kökenli SsangYong markası da vardı.

SATIŞLARDAN BABASINI SORUMLU TUTTU

Bunun üzerine ünlü şirketin veliahtlarından Yunus Şahsuvaroğlu iddiaya göre Emre Özpeynirci'nin paylaştığı grafiği esas alarak ''Otomobil satışının çığ gibi büyüyerek arttığı bu dönemde küçülmeyi başaran patron, bayi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Bu gerçekten büyük başarı çünkü zoru başarmışlar'' şeklinde paylaşımda bulundu.

OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Oğlunun yaptığı bu paylaşım, Şahsuvaroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şahsuvaroğlu'nu fena kızdırdı. İddiaya göre oğlunun söz konusu paylaşımıyla çılgına dönen baba, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu. İş ve işlemlerinin kötülendiğini ileri sürerek şirket adıyla hem Emre Özpeynirci'den hem de oğlu Yunus Şahsuvaroğlu'ndan şikayetçi oldu.

SAVCILIK OTOMOBİL ŞİRKETİNİ HAKSIZ BULDU

Böylece şüpheliler gazeteci Emre Özpeynirci ve Yunus Şahsuvaroğlu hakkında "Haksız rekabet" suçundan soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda savcılıktan ses getirecek bir değerlendirme geldi.

Söz konusu paylaşımlarda müşteki şirketin üretmiş olduğu ürünler hakkında bir yorum bulunmadığını vurgulayan savcılık, müşteki şirketin satışını yaptığı markaya ilişkin verilerin açıklanmasının onun iş ve işlemlerinin kötülendiği anlamına gelmeyeceğini, satışı bir önceki yıla göre düşüş gösteren birden fazla markanın bulunduğu bu durumda müşteki şirket aleyhinde bir fiilin oluşmadığını belirtti. Şüphelilerin suçsuz olduğuna kanaat getiren savcılık, dosyaya takipsizlik kararı verdi.