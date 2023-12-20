Otomotiv devinde eylem. Teklifi beğenmediler

Kaynak: İHA
Otomotiv devinde eylem. Teklifi beğenmediler
Türkiye'nin otomotiv devinde işveren sendikasının zam teklifine işçileri kazan kaldırdı. Yemakhanede eylem yaptı.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın yüzde 35'li zam teklifi hem işçi sendikasını hem de işçileri kızdırdı.

Otomobil Fabrikasında işveren sendikasının zam oranını beğenmeyen işçiler fabrika yemekhanesinde çatal bıçakları masaya vurarak eylem yaptı.

MESS'in 2023 - 25 toplu iş görüşmeleri sonrası yüzde 35'lik ücret zammını teklifini beğenmeyen Tofaş işçileri fabrika yemekhanesinde bir araya gelip, işte o teklife tepki gösterdi.

Türk Metal Sendikası adına yemekhanede işçilere bildiri okuyan Türk Metal Sendikası Bölge Sorumlusu Mustafa Molla, "2023 - 25 toplu iş sözleşmelerinde 3,5 ayı geride bıraktık. Bu zaman zarfında elimizde sadece işveren sendikası MESS tarafından bize dayatılan yüzde 35'lik bir ücret zammı teklifi var. Yoksulluğun alıp başını gittiği, enflasyon canavarının ücretlerimizi erittiği bir dönemde onca görüşmeye rağmen bize diretilen yüzde 35'lik komik ücret zammını Türk Metal Sendikası olarak kabul etmiyoruz. Eylemlerimize bugün buradan başlıyoruz" dedi.
Ardından yemekhanedeki işçiler hep birlikte masalara vurup ücret zammına bu şekilde tepki gösterdiler.

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