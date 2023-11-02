Otomotiv devinden flaş karar. 1.8 milyon aracını geri çağırdı

Akü değişimi sırasında oluşan sorun

Toyota’dan yapılan açıklamada, bazı yedek 12 voltluk akülerin diğerlerinden daha küçük boyutlarda olduğu ve değiştirme sırasında tutma kelepçesinin doğru şekilde sıkılmaması halinde akünün sallanabileceği ve pozitif kutup başlığına temas ederek yangın çıkarabileceği belirtildi.

Ücretsiz çözüm sunulacak

Açıklamada, akü tutma kelepçesi, pozitif kutup başlığı kapağı ve akü tepsisinin ücretsiz olarak değiştirilmesine dair bir çözüm üzerinde çalışıldığı ve bununla ilgili olarak kullanıcılara aralık sonuna kadar bilgi verileceği kaydedildi.

Geri çağrılan araçların listesi

Ayrıca, geri çağrılan 1,8 milyondan fazla RAV4 model aracın plaka bilgisinin Toyota veya ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) internet sitesinde yer aldığı ifade edildi.