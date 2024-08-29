Otomotiv devinden yeni hamle. Kvasiny Fabrikasında da üretim yapacak

Kaynak: AA
Otomotiv devinden yeni hamle. Kvasiny Fabrikasında da üretim yapacak

Skoda, Octavia modelini artık ana üretim merkezi olan Mlada Boleslav'ın yanı sıra Kvasiny tesisinde de üretmeye başladı.

Şirket, yeni nesil Superb modelinin üretimini Bratislava'ya taşıdıktan sonra, Kvasiny fabrikasında yenilenen Octavia'nın üretimine başlayarak bu popüler model için üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

1996 yılında otomobil severlerle buluşan Octavia, o tarihten bu yana 7,5 milyondan fazla üretildi. Skoda'nın Kvasiny tesisinde, Octavia'nın yanı sıra Karoq ve Kodiaq SUV modelleri de aynı üretim hattında bir araya getiriliyor.Octavia'nın üretimi Mlada Boleslav'da da eş zamanlı olarak sürerken, Enyaq, Enyaq Coupe ve Elroq modelleri için de kapasite artırımı planlanıyor.

Türkiye'de de hem bireysel kullanıcılar hem de kurumsal şirketler tarafından sıklıkla tercih edilen Octavia, yenilenen tasarımı, gelişmiş güvenlik donanımları, yeni bilgi-eğlence sistemleri ve sürdürülebilir materyallerin daha fazla kullanımıyla dikkat çekiyor. Yenilenen Octavia, tasarım ve teknolojik yenilikleriyle pazardaki iddiasını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

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