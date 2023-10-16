Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu: Sadece ihracatla ayakta kalamayız

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yılın ocak-eylül dönemine ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. Bu verilere göre yılın ilk 9 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi yüzde 12 artarak 1 milyon 74 bin 155 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 21 artarak 687 bin 817 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde toplam pazar yüzde 63 artışla 894 bin 663 adet oldu. Otomotiv ihracatı da adet bazında 733 bin 956 adet olarak gerçekleşirken, 26,2 milyar dolarla sektör ihracat lideri oldu.

500 BİNİN ÜZERİNDE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Türkiye'nin kuşkusuz ekonomik gelişmesine, entelektüel gelişmesine önemli katkısı olmuş bir otomotiv sanayimiz var. OSD üyeleri olarak 17 tane üretim tesisi ve 15 tane Ar-Ge merkezine sahibiz. 1 milyar dolar seviyesinde yıllık yatırımlarımız ve 250 milyon doları geçen hizmet ihracatımız var.

Türkiye’nin ihracat lideri bir sektör olarak 500 binin üzerinde istihdam sağlarken, Ar-Ge merkezlerimizde 5 binin üzerinde mühendis çalışıyor” diye konuştu.

“Bütün bu olumlu tabloya rağmen aslında bizim açımızdan en olumsuz konu iç pazardaki yerli payının sürekli azalıyor olması” diyen Eroldu, “Otomotiv sanayi olarak yalnızca ihracata yönelik projelerle ayakta kalamıyoruz. Sürdürülebilirlik ve devamlılık açısından iç piyasadaki satışlarımız bizim için önemli. O yüzden belli bir iç pazar satışını koruyor olması önemli ama burada kayıplara uğruyoruz. Toplam araçlarda geçen sene yüzde 45 olan yerli üreticilerin payı bu sene maalesef yüzde 37’lere gerilemiş durumda” ifadesini kullandı.

“AVRUPALILARIN YÜZDE 38’İ ÇİNLİ ARAÇ TERCİH EDİYOR”

“Çinli otomotiv markaları ciddi fiyat avantajıyla satışa çıkıyor. Bu rekabet gücünü düşürüyor mu?” sorusuna da cevap veren Erdoldu, “İtalya’da yapılmış bir ankete göre müşterilerin yüzde 38’i Çinli araçları tercih ediyor. Çinli otomotiv markalarının imajı ve satışları Avrupa’da hızla yükseliyor. Elektrikli araç pazarında da yüzde 3,7 aşmış durumdalar. Bizde yüzde 10 verginin yanında ek yüzde 40 vergi varken, Avrupa’da yok. Rekabetçi fiyatlarından dolayı da Avrupa Birliği Çin menşeili elektrikli araçlara yönelik anti dumping soruşturması açtı” dedi.

﻿“ÇİNLİLER ÜRETİM YAPMALI BÖYLE İTHALATLA OLMAZ”

﻿Çinli otomotiv markaları, hususi olarak uygulanan vergiye rağmen rekabetçi fiyatlarla satış yapıyor. “Bu pazara giriş politikası olabilir” diyen OSD Başkanı Eroldu: “Yani sürdürülebilir fiyatlara mı bakmak lazım. Asıl önemli olan Çinli imalatçıları da Türkiye’ye getirebiliyor olmamız lazım. Üretim yapma ihtimali olanlar var, ne kadar ciddiler bilmiyorum.

”Çinli markaların bu fiyatları pazara giriş politikası olabileceğini belirten Eroldu şunları söyledi: “Sürdürülebilir fiyatlar mı zaman içerisinde bakmak lazım. Türkiye açısından bakarsak meseleye, asıl önemli olan, Türk otomotiv sanayisi olan ülke olarak Çinli imalatçıları da Türkiye’ye getirebiliyor olmamız ve onlarla rekabete girebiliyor olmamız lazım.

Öyle ithalatla olmaz, Çinliler gelip Türkiye’de üretim de yapmalı. Ülkemizde satış yapan bazı Çin menşeili markaların fabrika kuracağı konuşuluyor ama ne kadar ciddiler bilmiyorum.” diye konuştu. İstihdamla ilgili de konuşan OSD Başkanı Eroldu, “Otomotiv sanayindeki çalışan nüfus gençleşiyor. Şu anda eleman bulmakta çok çok büyük sıkıntı yok. Fakat saha çalışanlarında AVM’de çalışmayı tercih etme sendromu var. Fabrikada bantlarda veya montajda üretimde çalışmaktansa, ücreti daha düşük olsa bile AVM'de güvenlik, satışçı vs. olmak istiyor. Şimdi tabii genç çocuklarda çok çalışmadan, çok yorulmadan para kazanma eğilimi artıyor. O tabii biraz sanayinin aleyhine. Orada zorlanıyoruz. Yeni işe aldıklarımızda işi terk etme oranı da artmaya başladı. Bu iş bana göre değil deyip ayrılıyor” açıklamasını yaptı.