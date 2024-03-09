Otomotiv Sanayii Derneği'nin Başkanlığına yeniden Cengiz Eroldu seçildi

Kuruluşundan bu yana yarım asrı geride bırakan Türkiye otomotiv sektörünün en köklü çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 49’uncu Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Genel Kurul’da 2022 yılında derneğin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı devralan Cengiz Eroldu yeniden Başkan olarak seçildi. Eroldu, “Bu sene OSD’nin kuruluşunun 50. yılını kutluyoruz. Cumhuriyet tarihimizin yarısında var olan derneğimiz, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ülkemizdeki otomotiv eko-sisteminin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürecek” açıklamasında bulundu.

YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

OSD’nin yeni döneminde Başkanlık görevine Cengiz Eroldu yeniden seçilirken, Başkan Vekili Süer İsmail Sülün, Başkan Yardımcıları Erdoğan Şahin, İbrahim Aykut Özüner, Hüseyin Kaan Özkan ve Muhasip Üye Yusuf Tuğrul Arıkan oldu. OSD Yönetim Kurulunda yer alan diğer üyeler ise Güven Özyurt, Mehmet İzzet Kalaycı, Yavuz Barbaros Yıldırım, Okan Baş, Mehmet Şermet, Ahmet Serdar Görgüç ve Tolga Kaan Doğancıoğlu oldu.

Genel Kurul’da yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin yarısında var olan OSD’nin bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ülkemizdeki otomotiv eko-sisteminin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Cengiz Eroldu, “Ülkemizin ihracat lideri sanayi kolu olan otomotiv sanayi, ihracat geliri, istihdam, vergi geliri gibi birçok direkt ekonomik katkısının yanı sıra ülkemizde teknolojik ve sosyal gelişime de öncülük ediyor. Ülkemizin ekonomik gelişiminde kritik role sahip olan otomotiv sanayiinin sağladığı katkıyı geliştirilmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.