Otomotiv sektöründe eylülde 2,8 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin otomotiv endüstrisi eylül ayında 2 milyar 822 milyon dolarlık ürün ihraç etti.

KAYNAK: AA
Otomotiv sektöründe eylülde 2,8 milyar dolarlık ihracat

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artışla 2 milyar 822 milyon 476 bin dolar oldu.

Dış satımda, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörünün ardından ikinci sırada yer alan otomotiv endüstrisinin ihracattaki payı da yüzde 14,7 olarak gerçekleşti.

Eylülde en büyük ürün grubu "tedarik endüstrisi" ihracatı 1 milyar 203 milyon dolar olurken, "binek otomobiller" ihracatı yüzde 4 azalarak 776 milyon dolar, "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı 402 milyon dolar, "çekiciler" ihracatı 192 milyon dolar ve "otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı da yüzde 104 artışla 213 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Bu yıl ocak-eylül döneminde ihracatımız 25 milyar 620 milyon dolar oldu. En büyük pazarımız Avrupa Birliği'nde yaşanan daralmaya rağmen yıl sonu hedefimizi gerçekleştireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Erdoğan'dan Mehmet Şimşek'i üzecek görevlendirme. Arasının bozuk olduğu ismi atadı
Ödemelerde yeni dönem. Merkez Bankası yeni karar aldı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 113. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Avrupa'yı Türkiye'ye güldürecek skandalını Şerafettin Tilki açıkladı
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Türk ve Türkiye düşmanı Filistin’i savunmak
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
Sağlıkta artan şiddet olayları sonrası Genç Sağlık Sendikası'ndan sağlıkçılara ücretsiz avukat desteği
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
İsrail resmen savaş ilan etti. 1973’ten bu yana ilk kez uygulanıyor
Son Haberler
Arap basınından Türkiye yalanı. Öldürülen PKK’lıları sivil gibi gösterdiler Dünya
Arap basınından Türkiye yalanı. Öldürülen PKK’lıları sivil gibi gösterdiler
Muğla'da orman yangını Gündem
Muğla'da orman yangını
Türk askerine zor dönemde zor görev. KFOR komutanlık görevi yarın başlıyor Gündem
Türk askerine zor dönemde zor görev. KFOR komutanlık görevi yarın başlıyor
Dizel, benzinli ve elektrikli araçlara rakip geliyor OTOMOTİV
Dizel, benzinli ve elektrikli araçlara rakip geliyor
Tarikatçılar çocukların vücuduna şiş soktu. Şanlıurfa’dan skandal görüntüler Gündem
Tarikatçılar çocukların vücuduna şiş soktu. Şanlıurfa’dan skandal görüntüler
Uzmanından korkutan sonbahar depresyonu açıklaması Sağlık
Uzmanından korkutan sonbahar depresyonu açıklaması
Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu’nun başı sapıklarıyla dertte. Uzaklaştırma kararı aldırdı Magazin
Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu’nun başı sapıklarıyla dertte. Uzaklaştırma kararı aldırdı