Otomotiv sektöründen 3,7 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihracatı

Kaynak: AA
Otomotiv sektöründen 3,7 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihracatı
Türkiye'den ocak-mart döneminde 3 milyar 731 milyon 612 bin dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi.

Otomotiv Sektörü'nün yan sanayi ihracatıyla ilgili veriler açıklandı. Buna göre 2024'ün ilk çeyreğinde otomotiv yan sanayisinde 190'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv yan sanayi ürünlerinin 2024 yılının ilk üç ayında 3 Milyar 731 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bu sene 3 ayda 9 milyar 132 milyon 431 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam ihracatının yüzde 40,9'unu yan sanayi ürünleriyle yapıldı.

YAN SANAYİDE İLK SIRA ALMANYA'NIN

Yan sanayi ihracatında ilk sırayı otomotiv sektörünün ana pazara Almanya oldu. Almanya'ya üç aylık yan sanayi ihracatı geçen yılın ilk üç ayına göre düşüş yaşandı. Ancak Fransa'ya yapılan yan sanayi dış satımı ise aynı döneme göre yüzde 7,82 oranında artış gösterdi.

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