Otomotiv üretiminde yavaşlama

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından yapılan açıklama kapsamında, aynı ayda otomobil üretimi yüzde 7,7 gerileyerek 81 bin 434 adet olarak gerçekleşti. 2023’ün aynı ayında üretim 88 bin 214 adet düzeyinde olmuştu.

Otomotiv pazarı yüzde 17,2 azalarak 117 bin 647 adetten 97 bin 430 adede gerilerken, otomobil pazarı yüzde 16,0 düşüşle 87 bin 416 adetten 73 bin 396 adede indi.

Otomotiv ihracatı yüzde 9,2 yükselişle 88 bin 334 adet, otomobil ihracatı yüzde 19,0 artışla 59 bin 748 adet olarak gerçekleşti.

2023’ün aynı döneminde otomotiv ihracatı 80 bin 875 adet, otomobil ihracatı 50 bin 196 adet düzeyindeydi.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ-

Yayımlanan rapor kapsamında, Ocak-Temmuz döneminde toplam üretim yüzde 5, otomobil üretimi 2023’ün aynı dönemine yüzde 2 oranında azalış gösterdi. İlgili dönemde, toplam üretim 823 bin 636 adet, otomobil üretimi ise 542 bin 177 adet olarak kaydedildi.

Ocak-Temmuz aralığında toplam pazar 2023’ün aynı dönemine göre paralel seviyede 698 bin 368 adet düzeyinde olmuştu. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 3 oranında artış gösterdi ve 536 bin 351 adet olarak kaydedildi.