Otopark ücretlerine zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantı Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde düzenlendi.

Toplantıda toplu taşıma, deniz taksilere zam kararı çıktı. Ancak otoparklara da zam geldi.

Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 13 zam yapılması kararlaştırıldı.

İŞTE YENİ FİYATLAR

ARAÇ ÇEKEM TARİFELERİ

Zamla birlikte araç çekme ücreti 708 liradan 800 liraya, 5 kilometreye kadar olan mesafede özel taşıma ücreti 708 liradan 800 liraya, ilave kilometre ücreti ise 23,6 liradan 26,66 liraya yükseltildi

OTOPARK TARİFELERİ

Yediemin otopark günlük ücret tarifesi motosikletler için 35,4 liradan 40 liraya, otomobillerde 70,8 liradan 80 liraya, kamyonet, arazi taşıtı, minibüsler için 88,5 liradan 100 liraya, kamyon ve otobüsler için 135,7 liradan 253,5 liraya, iş makineleri için ise 177 liradan 200 liraya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

OTOBÜS, DENİZ TAKSİYE ZAM…

Öte yandan İETT otobüsünde tam elektronik bilet 17,70 TL'den 20 TL'ye çıktı.

Abonman ücretlerinde de artış yaşandı. Mavi Kart (Abonman) ücreti 1568 liraya yükselirken, öğrenciler için uygulanan abonman tarifesi 250 TL'den 282,5 TL'ye yükseldi.

Deniz Taksi ücretlerine de 100 zam yapıldı., 210 lira olan açılış ve ilk mil ücreti, 420 liraya, 155 lira olan 1-4 mil arası taşıma ücreti 310 liraya, 125 lira olan 4-8 mil arası taşıma ücreti 250 lira, 100 lira olan 8-16 mil arası taşıma ücreti 200 liraya çıkarıldı.