Otoparka pompalı tüfekle ateş etti! Temizlik işçisi vuruldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Elazığ’da bir otoparka düzenlenen silahlı saldırı, korku dolu anlar yaşattı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, pompalı tüfekle otoparka ateş açtı. Saldırı sırasında otoparkta temizlik görevlisi olarak çalışan İ.Ç., bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İcadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir otoparka pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşte otoparkta temizlik işleriyle uğraşan İ.Ç., bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

