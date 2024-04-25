Otoparktaki otomobil yangını endişe yarattı, 52 dairelik bina tahliye edildi

Kaynak: İHA
Otoparktaki otomobil yangını endişe yarattı, 52 dairelik bina tahliye edildi
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, bir binanın otoparkında bulunan otomobilde çıkan yangın endişeye neden olurken, yayılan dumandan etkilenen 52 dairelik bina tahliye edildi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde yer alan 52 dairelik binanın otoparkında bulunan park halindeki bir otomobil saat 22.00 sıralarında yanmaya başladı.

Alev ve dumanları görenlerin bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otoparktan yayılan dumanların bina içini sarması üzerine endişe yaşayan bina sakinleri, tahliye edildi.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesi ile yanan otomobil ise söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

otoparktaki-otomobil-yangini-endise-yara-44695-1.jpg

otoparktaki-otomobil-yangini-endise-yara-44695-2.jpg

otoparktaki-otomobil-yangini-endise-yara-44695-3.jpg

otoparktaki-otomobil-yangini-endise-yara-44695.jpg

Son Haberler
Liverpool'a Everton darbesi Spor
Liverpool'a Everton darbesi
İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı Gündem
İşte Benim Stilim'den Yağmur Taktaş ABD'de esrarengiz şekilde ölmüştü. Sevgilisi kimse beğenmesin diye kaşlarını ve saçını kazıttı
AKP'nin seçimi neden kaybettiği ortaya çıktı. Seçim sonrası anket sonuçları herkesi şaşırttı Gündem
AKP'nin seçimi neden kaybettiği ortaya çıktı. Seçim sonrası anket sonuçları herkesi şaşırttı
Fatih Altaylı İYİ Parti kurultayına 2 gün kala yapılan ‘fırıldaklıkları’ deşifre etti Gündem
Fatih Altaylı İYİ Parti kurultayına 2 gün kala yapılan ‘fırıldaklıkları’ deşifre etti
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Fatih Terim'i Samet Akaydın yaktı. Adeta çıldırdı Spor
Fatih Terim'i Samet Akaydın yaktı. Adeta çıldırdı
Müstakil ev elektrik kaçağından küle döndü Yerel Haberler
Müstakil ev elektrik kaçağından küle döndü