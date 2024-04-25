Otoparktaki otomobil yangını endişe yarattı, 52 dairelik bina tahliye edildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde yer alan 52 dairelik binanın otoparkında bulunan park halindeki bir otomobil saat 22.00 sıralarında yanmaya başladı.
Alev ve dumanları görenlerin bildirmesi üzerine adrese çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otoparktan yayılan dumanların bina içini sarması üzerine endişe yaşayan bina sakinleri, tahliye edildi.
İtfaiye görevlilerinin müdahalesi ile yanan otomobil ise söndürüldü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.