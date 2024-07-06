Otoparktan halka satış dönemi. Takip eden ucuz araçları kapacak

Böylece vatandaşlar uygun fiyata istedikleri araçlara sahip olurken devlet kazasına da para girecek. ekonomiye kazandırılacak.

AKP'nin Meclis'e sunduğu 9’uncu Yargı Paketi’nde herhangi bir sebeple trafikten menedilen ve sahiplerine ulaşılamayan araçlar kısa sürede satılarak ekonomiye kazandırılması maddesi yer alıyor.

SATIŞLA BİRLİKTE KONULAR ŞERHLER KALKACAK

Yediemin otoparklarında uzun zamandır bekleyen araçların sicilinde yer alan ‘satılamaz, devredilemez, haciz, ihtiyati haciz, rehin gibi şerhler’ nedeni ile satış işlemleri kısa sürede yapılamadığı için kimse almak istemiyor. Yapılan yeni kanun düzenlemesiyle bu şerhleri koyan kurumlara araçların satışı bildirilecek, satış işlemi ile birlikte de şerhler kaldırılacak.

Diğer yandan satışa konacak aracın tanıtımına yarayan şasi veya motor seri numaralarının bulunmaması durumunda bu eksiklikler satış işlemini gerçekleştirecek kurumlarca tamamlanarak araç satışa sunulacak. Satış çıkan aracın vergi, ceza veya prim gibi borçları, satıştan önceki sahibi tarafından ödenecek. Aracın yeni sahiplerine bu borçlar yüklenmeyerek satış cazip hale getirilecek.

Meclis'e sunulan yeni düzenlemeyle satıldığı tarihten itibaren 5 yıl içinde müracaat halinde nemalarıyla birlikte bu satıştan elde edilen para hak sahiplerine verilecek. 5 yıl içinde herhangi bir başvurunun olmaması durumunda bu bedeller hazineye irat kaydedilecek.

"15 BİN ARAÇ YEDİEMİNDE ÇÜRÜYOR"

AKP kaynakları, yıllardır otoparklarda bekleyen araçların göz göre göre çürüdüğüne işaret ederek araçların ekonomik değerlerini yitirdiğini bunun önüne geçmek için, araçların kısa sürede satılmasına yönelik adım atacaklarını söylediler. Yediemin otoparklarında satılmayı bekleyen araç sayısının ise 15 bini bulduğu belirtiliyor.