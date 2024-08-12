Otoyol ödemeleri artık böyle yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ödemelerinin artık e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımız, tünel, köprü ve otoyol geçiş ödemelerini artık tek bir tıkla e-Devlet üzerinden yapabilecek" ifadelerini kullandı.

E-DEVLET İLE KOLAYLAŞAN ÖDEMELER

Uraloğlu, TÜRKSAT tarafından geliştirilen ve işletilen e-Devlet sisteminin, dijitalleşme ve teknolojinin kamu hizmetlerine entegrasyonunda önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, yeni düzenleme hakkında şunları belirtti:

"ÖDEMELER KOLAYLIKLA YAPILABİLECEK"

"Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel şirketler tarafından işletilen tüm ücretli yolları kapsayan bu yeni düzenleme ile vatandaşlarımız, tünel, köprü ve otoyol geçişlerine ilişkin borçlarını güvenli bir şekilde e-Devlet üzerinden ödeyebilecek. Araç sahipleri, otoyol kullanımlarını izleyerek yasal takibe düşmemiş geçiş borçlarını ve cezaya girmemiş ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

"SADECE ARAÇ PLAKASI KAYITLI KİŞİLERİN BU İŞLEMLERİ YAPMASINA OLANAK TANIYACAK"

e-Devlet üzerinden yapılan bu işlemler, borç ödeme imkanı ile birlikte ihlalli geçiş bildirimi ve borç sorgulama gibi mevcut hizmetleri de daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getiriyor. Bu geliştirmeler, geçişlerin cezaya düşmeden ödenmesi konusunda büyük kolaylık sağlayacak ve sadece araç plakası kayıtlı kişilerin bu işlemleri yapmasına olanak tanıyacak. Hedefimiz, dijital hizmetlere erişimi artırarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve bu hizmetleri daha pratik ve güvenli hale getirmektir."