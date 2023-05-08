Otoyola beton levha düştü: 1 ölü 1 yaralı

Tayland'da inşası devam eden bir yoldan devasa bir beton levha aşağı düştü. Kazada 1 kişi öldü.

Otoyola beton levha düştü: 1 ölü 1 yaralı

İHA’nın haberine göre, Bangkok'ta inşaatı devam eden bir yoldan devasa beton levha araçların geçişi sırasında aşağıya inşaattan aşağıya düştü.

Beton levha, üzerine düştüğü inşaat işçisinin ölümüne neden olurken, bir işçi de yaralandı.
On metre uzunluğunda ve tonlarca ağırlıktaki beton levhanın aşağıya düşme anı ise yoldan geçen araçların trafik kameralarına yansıdı. Yaşanan kazada yoldan geçen 8 aracın hasar gördüğü ve araçların içindeki kişilerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

aw886450-01.jpg

SORUŞTURMA AÇILDI

Tayland Otoyollar İdaresi (EXAT) Başkanı Surachet Laopoolsuk yaşanan kazaya ilişkin açıklamasında, hayatını kaybeden 54 yaşındaki Worawut Pannon’ın ailesine başsağlığı diledi. Laopoolsuk, ayrıca olay yerindeki ilk incelemelerde beton levhaları birbirine bağlayan çelik konstrüksiyonun parçalandığının tespit edildiğini ve kazayla ilgili inşaat firmasının sorumlu olduğunu ifade etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

aw886450-03.jpg

aw886450-04.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
İmamoğlu'nun mitinginde taşlı saldırıda yaralanan 17 kişi taburcu edildi Güncel
İmamoğlu'nun mitinginde taşlı saldırıda yaralanan 17 kişi taburcu edildi
Depremde hasar gören minare kontrollü olarak yıkıldı Güncel
Depremde hasar gören minare kontrollü olarak yıkıldı
Kanada'da orman yangınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 29 bine çıktı Dünya
Kanada'da orman yangınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 29 bine çıktı
Aniden ve şiddetini artırarak geliyorsa dikkat Sağlık
Aniden ve şiddetini artırarak geliyorsa dikkat
Ukrayna: Rusya’ya ait 35 İHA imha edildi Dünya
Ukrayna: Rusya’ya ait 35 İHA imha edildi
Bakan Kurum, Erdoğan "Alparslan Türkeş'in emanetidir" dedi. Erdoğan 'Milliyetçiliği ayaklar altına aldık' demişti Siyaset
Bakan Kurum, Erdoğan "Alparslan Türkeş'in emanetidir" dedi. Erdoğan 'Milliyetçiliği ayaklar altına aldık' demişti
O diyet kısırlık nedeni mi? Sağlık
O diyet kısırlık nedeni mi?