Otoyola düşen cisim 5 aracın kaza yapmasına neden oldu

Anadolu Otoyolu’nda yola düşen bir cisim, 5 aracın kaza yapmasına neden oldu.

KAYNAK: AA
Otoyola düşen cisim 5 aracın kaza yapmasına neden oldu

Cismin kaynağı bulunamazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Panelvan cisme çarptı

Olay, Anadolu Otoyolu’nun Bolu mevkisinde dün akşam saatlerinde yaşandı. İstanbul istikametine giden bir panelvan, yolda gördüğü bir cisme çarparak hasar aldı.

4 otomobil de kaza yaptı

Panelvanın çarptığı cisim, yolda seyreden 4 otomobilin de kaza yapmasına sebep oldu. Cisme çarpan bazı araçların lastikleri patlarken, bazılarında da maddi hasar oluştu.

Cisim bulunamadı

Kaza sonrası olay yerine polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Kara yolları ekipleri, bölgede yaptıkları aramada cismi bulamadı. Polis ekipleri ise araç sürücülerine maddi hasarlı kaza tutanağı hazırlayarak yardımcı oldu.

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