Otoyola düşen uçak alev topuna döndü

Kaynak: İHA
Otoyola düşen uçak alev topuna döndü
Şili'de bir yangın söndürme uçağı, Talca kenti yakınlarındaki otoyola düşerek alev aldı. Kazada, uçağın pilotu yaşamını yitirdi.

Şili'nin Maule bölgesindeki Talca kenti yakınlarında küçük bir uçak, otoyola düştü.

Olaya göre, uçağın düştüğü sırada alev topuna döndüğü görülürken, 58 yaşındaki pilotun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde bulunan 4 kişi ise yaralandı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric Font, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden pilotun yakınlarına başsağlığı diledi.

Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, Şili Sivil Havacılık Kurumu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

11.jpg22.jpg33.jpg

Son Haberler
Dünyada basit önlemlerle yıllık 1.4 milyon ölüm önlenebilir. Profesör uyarılarını sıraladı Sağlık
Dünyada basit önlemlerle yıllık 1.4 milyon ölüm önlenebilir. Profesör uyarılarını sıraladı
DİSK’ten emekli maaşına ilişkin açıklama Ekonomi
DİSK’ten emekli maaşına ilişkin açıklama
Destici'nin Erdoğan'ı yerden yere vurup FETÖ'yü övdüğü sözler ortaya çıktı Gündem
Destici'nin Erdoğan'ı yerden yere vurup FETÖ'yü övdüğü sözler ortaya çıktı
Botoks yaptıran Rafet El Roman’ın suratına bakanlar gözlerine inanamadı Magazin
Botoks yaptıran Rafet El Roman’ın suratına bakanlar gözlerine inanamadı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Gündem
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
150 bin TL maaşla çalışacak eleman aranıyor Ekonomi
150 bin TL maaşla çalışacak eleman aranıyor
Avrupa'da tüketicilerin enflasyon beklentisi düştü Dünya
Avrupa'da tüketicilerin enflasyon beklentisi düştü