Otoyola düşen uçak alev topuna döndü

Şili'nin Maule bölgesindeki Talca kenti yakınlarında küçük bir uçak, otoyola düştü.
Olaya göre, uçağın düştüğü sırada alev topuna döndüğü görülürken, 58 yaşındaki pilotun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde bulunan 4 kişi ise yaralandı.
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric Font, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden pilotun yakınlarına başsağlığı diledi.
Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, Şili Sivil Havacılık Kurumu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.