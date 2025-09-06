Otoyolda 4 ayrı kazada 30 araç birbirine girdi

Kazalar, Anadolu Otoyolu Düzce ile Sakarya'nın Hendek ilçesi gişeleri arasında Düzce sınırları içinde meydana geldi. Sağanak yağış nedeniyle yolun kayganlaşması ve görüş mesafesinin düşmesi kazaları peşi sıra getirdi. 4 ayrı noktada yaşanan trafik kazalarında içlerinde otomobil, cip, TIR , kamyon gibi araçların olduğu 30 araç birbirine girdi.

Kazlarda toplam 16 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce ve Sakarya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, otoyol Ankara istikameti kazalar nedeniyle trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu.

Diğer yandan, kaza yapan bir otomobilde yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak boyunluk takıldı. Daha sonrasından yaralı şahıs ayağa kalktı ve ambulansı beklemeye başladı. Bu sırada araçta bulunan köpeğini yanına alan şahıs, can dostunu bir an olsun yanından ayırmadı.