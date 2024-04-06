Otoyolda ilginç kaza. Otomobiller üst üste çıktı

Ramazan Bayramı tatili başladı, memlekete gitmek için yola çıkan vatandaşlar gaza fazla basınca olanlar da oluyor.

Otoyolda yoğunluğun yaşandığı Hendek ilçesi geçişi Kalayık mevkii Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza sonrasında ortaya çıkan bir görüntü, vatandaşların bir daha dönüp bakmasına neden oldu. Çünkü kazaya karışan 9 araçtan biri olay sırasında, diğer bir otomobilin üstüne çıkmıştı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri iki yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise kaza yapan araçları birbirinden ayırdı.

Kaza sebebi ile bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ile normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

GÖREN DÖNÜP BİR DAHA BAKTI

Öte yandan, zincirleme kazada bir cipin arkadan çarptığı 57 HA 178 plakalı Tofaş Kartal marka otomobilin, cipin üzerine çıkması ise şaşkınlık oluşturdu.