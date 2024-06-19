Otoyolda katliam gibi kaza! Öyle bir çarpıştılar ki motorları yerinden fırladı

Katliam gibi kaza, sabaha karşı 04.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı yakınlarında sabahın erken saatlerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahman Karataş (36) yönetimindeki 35 AAK 265 plakalı Volkswagen marka araç, Bursa'dan İstanbul yönüne doğru seyir halindeyken, Ömer Faruk'un kullandığı 41 ASG 504 plakalı Mercedes marka araçla çarpıştı.

HER İKİ ARACIN DA MOTORU FIRLADI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yolda savruldu ve bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, 35 AAK 265 plakalı aracın sürücüsü Abdurrahman Karataş ve aynı araçta bulunan Buğra Demir Ülgül (28) araç dışına fırladı. Sürücü Karataş ve diğer araçtaki yolcu Cem Agin (23), olay yerinde hayatını kaybetti.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada, her iki araçtaki 6 kişi yaralandı. Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Yalova'daki hastanelere götürdü.

KAZA YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza nedeniyle otoyol, bir savaş alanını andırdı. Çarpışan araçların motorları, etrafa saçılarak yaklaşık 60 metrelik bir alana dağıldı. Kaza sonrası bariyerlere sıkışan bir otomobil lastiği, kazanın şiddetini ortaya koydu.

TRAFİK AKIŞI TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Kaza sonrasında, güvenlik önlemleri almak üzere polis ve jandarma ekipleri olay yerine yönlendirildi. Trafik, bir süre tek şeritten devam etti. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, incelemelerin ardından Yalova Devlet Hastanesi morguna taşındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri, kaza sonrası bölgede kapsamlı bir inceleme yaptı. Araç ve parçalarının yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürmektedir.