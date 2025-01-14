Otoyolda korku dolu anlar! Kamyondan fırlayan lastik böyle ilerledi

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı yolunda seyir halindeki bir hafriyat kamyonundan fırlayan lastik araçların önünde kontrolsüzce ilerlemeye başladı.

İstanbul Havalimanı yolunda seyir halindeki bir hafriyat kamyonundan fırlayan lastik araçların önünde kontrolsüzce ilerlemeye başladı. İlginç anlar kameraya yansıdı.

Olay, İstanbul Havalimanı yolu Tayakadın mevkisinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun lastiği süratle ilerlerken yerinden fırlayarak yol üzerinde kontrolsüzce ilerlemeye başladı. Durumu fark eden diğer sürücüler araçlarını yavaşlatarak o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde lastiğin yol boyunca ilerlediği ve bariyere çarptıktan sonra durduğu görüldü.

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