Otoyolda lastiği patlayan araç kazaya neden oldu: 9 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde lastiği patlayan hafif ticari aracın neden olduğu kazada aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Otoyolda lastiği patlayan araç kazaya neden oldu: 9 yaralı

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Şaban A. idaresindeki 34 ZC 7019 plakalı hafif ticari araç, Gerede ilçesi Havullu köyü mevkisinde lastiği patlayınca kontrolden çıkıp, aynı yönde seyreden Okan Ç'nin kullandığı 34 ASC 23 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi, Gerede Devlet Hastanesi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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