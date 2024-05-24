Otoyolda seyir halindeki TIR’a, arkasından gelen TIR çarptı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Otoyolda seyir halindeki TIR’a, arkasından gelen TIR çarptı: 1 ölü

Anadolu Otoyolu Düzce gişelerinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki TIR’a bir başka TIR arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen TIR’ın kupasında sıkışan sürücü öldü.

Anadolu Otoyolu’nda gece saatlerinde Ankara istikametine seyreden Azmi G.’nin kullandığı kum yüklü TIR’a, Düzce gişelerinde Turan Biçer’in kullandığı demir inşaat malzemesi yüklü TIR arkadan çarptı.

TIR’ın kupası çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönüştü.

Yoldan geçen sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TIR’ın kupasında sıkışan Biçer’i çıkartmak için yoğun çaba harcadı.

Ancak Biçer, sürdürülen tüm çalışmalara kurtarılamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından otoyolda trafik uzun süre tek şeritten sağlandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

aw211361-05.jpg

aw211361-06.jpg

aw211361-07.jpg

aw211361-08.jpg

aw211361-09.jpg

Son Haberler
Eski sevgilisinin iş yerine ateş açtı: 2 yaralı Yaşam
Eski sevgilisinin iş yerine ateş açtı: 2 yaralı
Mezuniyet töreninde ‘balon’ faciası: 8 öğrenci yaralandı Yaşam
Mezuniyet töreninde ‘balon’ faciası: 8 öğrenci yaralandı
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi kaçakçılarını ihbar edene ikramiye Ekonomi
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi kaçakçılarını ihbar edene ikramiye
Serdar Toraktepe sırrını açıkladı Spor
Serdar Toraktepe sırrını açıkladı
Türkiye haritası şeklindeki şimşek gündem oldu Video
Türkiye haritası şeklindeki şimşek gündem oldu
Hasan Arat kupayı aldı. Federasyonun yaptıklarını açıkladı Spor
Hasan Arat kupayı aldı. Federasyonun yaptıklarını açıkladı