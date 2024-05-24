Otoyolda seyir halindeki TIR’a, arkasından gelen TIR çarptı: 1 ölü

Anadolu Otoyolu’nda gece saatlerinde Ankara istikametine seyreden Azmi G.’nin kullandığı kum yüklü TIR’a, Düzce gişelerinde Turan Biçer’in kullandığı demir inşaat malzemesi yüklü TIR arkadan çarptı.
TIR’ın kupası çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönüştü.
Yoldan geçen sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TIR’ın kupasında sıkışan Biçer’i çıkartmak için yoğun çaba harcadı.
Ancak Biçer, sürdürülen tüm çalışmalara kurtarılamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından otoyolda trafik uzun süre tek şeritten sağlandı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.