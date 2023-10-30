Otoyoldaki lastik değişimi faciayla bitti: 2 ölü

Niğde-Ankara otoyolundaki lastik değişimi faciayla sonuçlandı. Aksaray’da emniyet şeridine çekilen aracın lastiğini değiştiren sürücü Ömer Kocaöz (58) ile tamirci Emir Çelik (53), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Otoyoldaki lastik değişimi faciayla bitti: 2 ölü

Kaza, saat 09.30 sıralarında Niğde-Ankara otoyolunun 175'inci kilometresinde meydana geldi. Ömer Kocaöz, lastiği patlayınca 06 EKV 73 plakalı otomobili emniyet şeridine park etti, ardından da lastik tamircisi Emir Çelik'i çağırdı. Lastik değiştiren Çelik ile Kocaöz'e, Neylan Akalın yönetimindeki 16 AJB 531 plakalı otomobil çarptı. Kazada Kocaöz ile Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi, Neylan Akalın da yaralandı. Yaralı Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

lastik-degistirenlere-otomobil-carpti-2-olu-yenicag1.jpg

lastik-degistirenlere-otomobil-carpti-2-olu-yenicag2.jpg

lastik-degistirenlere-otomobil-carpti-2-olu-yenicag3.jpg

lastik-degistirenlere-otomobil-carpti-2-olu-yenicag4.jpg

lastik-degistirenlere-otomobil-carpti-2-olu-yenicag6.jpg

lastik-degistirenlere-otomobil-carpti-2-olu-yenicag7.jpg

lastik-degistirenlere-otomobil-carpti-2-olu-yenicag8.jpg

lastik-degistirenlere-otomobil-carpti-2-olu-yenicag9.jpg

lastik-degistirenlere-otomobil-carpti-2-olu-yenicag10.jpg

İlgili Haberler
Osmaniye’de otoyolda zincirleme trafik kazası
Otoyolda katliam gibi kaza. 3 kişi tutuklandı
Kumaş yüklü tır cayır cayır yandı. Otoyolda dumandan göz gözü görmedi
Kumaş yüklü tır cayır cayır yandı. Otoyolda dumandan göz gözü görmedi
Lastik değiştiren 2 kişi canından oldu 
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Anıtkabir saat kaça kadar açık? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir ziyaret saatleri nedir?
Son Haberler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yapacak Ekonomi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yapacak
Burak Özçivit ile Ronaldo buluştu. Sosyal medya yıkıldı Magazin
Burak Özçivit ile Ronaldo buluştu. Sosyal medya yıkıldı
Cumhurbaşkanı askerin kafasına direkle vurdu. Darbeyle sarsılan asker bir öne bir arkaya gitti Dünya
Cumhurbaşkanı askerin kafasına direkle vurdu. Darbeyle sarsılan asker bir öne bir arkaya gitti
Milliyet'in köşe yazarı gazeteye veda etti Gündem
Milliyet'in köşe yazarı gazeteye veda etti
Beşiktaş'ta büyük kriz! Burak Yılmaz Rebic'i sahadan kovdu Spor
Beşiktaş'ta büyük kriz! Burak Yılmaz Rebic'i sahadan kovdu
Eşsiz gösterinin kokpit içi görüntüleri. Türk Yıldızları 100.Yılda böyle uçtu Gündem
Eşsiz gösterinin kokpit içi görüntüleri. Türk Yıldızları 100.Yılda böyle uçtu
50 yaşındaki erkek profesör 15 yaşındaki kızların yüzme yarışmasına katıldı Dünya
50 yaşındaki erkek profesör 15 yaşındaki kızların yüzme yarışmasına katıldı