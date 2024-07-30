ÖTV indirimi uygulanacak otomobiller belli oldu

ÖTV indirimi uygulanacak otomobiller belli oldu
Düzenleme: Kaynak: Tele1

ÖTV indirimi uygulanacak hibrit araçlarda fiyatlar dikkat çekmeye başladı. Türkiye'de mevcut 24 hibrit modeline ek olarak, yeni markaların da yakında Türk pazarına girmesi beklendiği belirtildi.

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ÖTV indirimi uygulanacak otomobiller belli oldu 1

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ÖTV indiriminin hibrit araç fiyatlarını düşüreceğini duyurdu.

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ÖTV indirimi uygulanacak otomobiller belli oldu 2

Ertemel, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemenin, emisyonu 25 gramın altında olan ve elektrikli menzili 70 kilometrenin üstünde bulunan plug-in hibrit araçları kapsadığını belirtti. Bu kriterlere uyan araçların fiyatlarında önemli bir düşüş bekleniyor.

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ÖTV indirimi uygulanacak otomobiller belli oldu 3

ÖNE ÇIKAN HİBRİT MODELLER

Türkiye piyasasında şu anda ÖTV indirimi kapsamına giren dört model mevcut: BYD Seal, BMW X1, Skoda Kodiaq ve DS-9 Plug-In. Bu modellerde ÖTV dilimleri önemli ölçüde azaltıldı.

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ÖTV indirimi uygulanacak otomobiller belli oldu 4

BYD Seal’in ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 30'a, BMW X1, Skoda Kodiaq ve DS-9 Plug-In modellerinin ÖTV oranları ise yüzde 80'den yüzde 60'a geriledi. Bu değişiklikler, araç fiyatlarında ciddi indirimlere yol açacak.

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ÖTV indirimi uygulanacak otomobiller belli oldu 5

ÇEŞİTLİLİK ARTACAK

ÖTV indirimi, Avrupa ve Çin menşeli yeni markaların Türkiye pazarına girişini teşvik ediyor. BYD’nin Türkiye’deki yatırım kararının ardından, diğer Çin menşeli markaların da yatırım yapması bekleniyor. Chery gibi markaların Türkiye'ye doğrudan yatırım planlarının son aşamaya geldiği ifade ediliyor.

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