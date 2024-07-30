ÖTV indirimi uygulanacak otomobiller belli oldu

ÇEŞİTLİLİK ARTACAK

ÖTV indirimi, Avrupa ve Çin menşeli yeni markaların Türkiye pazarına girişini teşvik ediyor. BYD’nin Türkiye’deki yatırım kararının ardından, diğer Çin menşeli markaların da yatırım yapması bekleniyor. Chery gibi markaların Türkiye'ye doğrudan yatırım planlarının son aşamaya geldiği ifade ediliyor.