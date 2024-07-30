ÖTV indirimi uygulanacak otomobiller belli oldu

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ÖTV indiriminin hibrit araç fiyatlarını düşüreceğini duyurdu.
Ertemel, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemenin, emisyonu 25 gramın altında olan ve elektrikli menzili 70 kilometrenin üstünde bulunan plug-in hibrit araçları kapsadığını belirtti. Bu kriterlere uyan araçların fiyatlarında önemli bir düşüş bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN HİBRİT MODELLER
Türkiye piyasasında şu anda ÖTV indirimi kapsamına giren dört model mevcut: BYD Seal, BMW X1, Skoda Kodiaq ve DS-9 Plug-In. Bu modellerde ÖTV dilimleri önemli ölçüde azaltıldı.
BYD Seal’in ÖTV oranı yüzde 80'den yüzde 30'a, BMW X1, Skoda Kodiaq ve DS-9 Plug-In modellerinin ÖTV oranları ise yüzde 80'den yüzde 60'a geriledi. Bu değişiklikler, araç fiyatlarında ciddi indirimlere yol açacak.
ÇEŞİTLİLİK ARTACAK
ÖTV indirimi, Avrupa ve Çin menşeli yeni markaların Türkiye pazarına girişini teşvik ediyor. BYD’nin Türkiye’deki yatırım kararının ardından, diğer Çin menşeli markaların da yatırım yapması bekleniyor. Chery gibi markaların Türkiye'ye doğrudan yatırım planlarının son aşamaya geldiği ifade ediliyor.