ÖTV teşviğinden yararlanacak ilk model belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ÖTV teşviğinden yararlanacak ilk model belli oldu

MG, ÖTV teşviğinden yararlanan ilk marka oldu: BYD’yi geride bıraktı. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçlar alanında Çin'in agresif stratejileri, bu ülkeden gelen otomobil üreticilerini yüksek vergilerle karşı karşıya bırakmıştı

Ancak Türkiye’de şarj edilebilir hibrit araçlar (PHEV) için %30 oranında ÖTV teşviki açıklanmıştı. Teşvik belgesi bekleyen BYD, bu avantajdan yararlanacağı tahmin edilen ilk marka olmasına rağmen, MG hızlı davranarak teşvikten yararlanan ilk marka olmayı başardı.

MG’nin yeni HS modeli, %30’luk ÖTV dilimine giren ilk araç olarak dikkat çekiyor. Bu model, yalnızca elektrikle 100 kilometre menzil sunarken, dolu bir depoyla 1000 kilometrenin üzerinde bir menzile ulaşıyor. Turbo motor ve elektrikli motor desteğiyle 339 beygir güce sahip olan araç, pazartesi günü ön satışa çıkacak. Ön satış, ilk olarak mevcut MG müşterilerine açılacak, ardından 16 Eylül Pazartesi günü tüm müşterilere sunulacak.

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Aracın tahmini fiyatı 2 milyon TL civarında olacak ve bu fiyata %40 oranında Çin menşeli ürünlere uygulanan gümrük vergisi de dahil olduğu belirtildi.

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