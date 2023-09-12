Outdoor severler Kadıköy'deki festivalde buluşuyor

Türkiye’nin en büyük outdoor aktivite ve yaşam festivali olan OutdoorFest 23-24 Eylül'de Kadıköy rıhtımdaki Festival Park’ta düzenlenecek.

Outdoor severler Kadıköy'deki festivalde buluşuyor

Doğa, aktivite, spor ve sağlıklı yaşama gönül verenlerin buluştuğu, outdoor aktivite kültürü ve sürdürülebilirlik konuşan tek festival OutdoorFest, 5. yılında.

Doğada yapılan etkinliklere dair birçok markayı, eğitici atölyeleri, eğlenceli oyunları ve keyifli konserleriyle 23-24 Eylül'de Kadıköy rıhtımdaki Festival Park’ta düzenlenecek.

Dünyanın birçok yerinde serüvenler yaşamış, alanında büyük başarılara imza atmış outdoorcu kanaat önderlerini Nature Talks sohbetlerinde, deneyimlerini aktaracak.

Faydalı atölyeler, oyunlar, aktiviteler ve markaların indirim fırsatlarının yanı sıra Sattas, İkilem, Can Gox ve daha birçok gündüz konserleri ile eğlenceye doyulacak.

22 EYLÜL – OUTDOOR ÖDÜLLERİ
Outdoor’a gönül verenlerin severek kullanıp, takip ettiği markalar 2. kez ödüllendiriliyor. Yüzünü outdoor sporlara çevirmiş, yaşam tarzını doğa ve aktiviteler üzerine oturtmuş bilirkişilerin oylarıyla 38 kategoride outdoorcuların tercih ettiği markalar ödüllerine kavuşuyor.

Outdoor Türkiye Platformu tarafından düzenlen ve 2 aşamadan oluşan yarışmanın 1. aşamasını halk oylaması ile tamamlanacak. 2. aşamada ise jüriye sunulan 1. etap sonuçlarının değerlendirilmesi ile ödüller, bildiğimiz ödül gecelerinden farklı olarak, açık havadaki OutdoorFest sahnesinde sahipleriyle buluşacak.

23-24 EYLÜL / OUTDOOR FEST BU SENE 5.YAŞINA BASIYOR.
Türkiye’nin en büyük outdoor aktivite ve yaşam festivali olan OutdoorFest; doğa, gelecek, aktivite kültürü ve sürdürülebilirlik konuşan tek festival olarak ipi göğüslemeye devam ediyor.

Ayrıca sosyal sorumluluk gayesi ile bu sene bilet gelirleriyle Hatay'da kreş yapmaya hazırlanıyor.

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