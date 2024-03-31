Oy atmaya giden vatandaşların kantindeki fiyatları görünce gözleri fal taşı gibi açıldı

Yaşanan hayat pahalılığı ve ekonomik krizin etkisiyle en çok tartışılan konulardan biri de okul kantinlerinde satılan ürünlerin fiyatları olarak karşımıza çıkıyor.

Ankara Çankaya'da bulunan Nurçin Sayan İlkokulu'nda oy kullanan gazeteci yazar Orhan Uğuroğlu, kantindeki fiyatları görünce şaştı kaldı.

KANTİNDEKİ EN UCUZ ŞEY 45 TL

Kantinde en ucuz şey patso, patates, sucuklu tost ve kaşarlı tost olurken onların fiyatı ise 45 TL olarak açıklandı. Bu durum da dar gelirli aileler için büyük problem yaratmakta. Asgari ücretle çalışanların ve emeklilerin çocuklarının bu ücretlere bir şey yiyemeyeceği ortadayken, içecek fiyatlarına değinilmedi bile.

ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİ ÇOCUĞUNA KAÇ PARA HARÇLIK VERECEK?

Bir patsoya, patatese ya da tosta 45 lira veren bir çocuğun 10-15 lira arasında bir ücret ödeyerek de ayran alması durumunda günlük harçlığının 55-60 lira arasında değişmesi gerekiyor. Bu durumda da asgari ücretli ve emekli aileleri zor duruma sokuyor.

Söz konusu fiyatları gören vatandaşlar, "Asgari ücretli ve emekli çocuğuna kaç para harçlık verecek?" diye sormaktan kendini alamadı.

Gıda fiyatlarına gelen zamlar, kantindeki ürünlere de yansırken listede yer alan diğer ürünlerin fiyatları ise şöyle sıralandı: