Oy kullanmaya ambulansla gittiler

Kırıkkale'de yürümekte güçlük çeken yaşlı çift, ambulansla götürüldüğü okulda oyunu kullandı.

Oy kullanmaya ambulansla gittiler

Kırıkkale'de, Yeni Mahalle'deki geçirdiği rahatsızlıktan dolayı oy kullanmaya gidemeyen 64 yaşındaki Zöhre ve Çelebi Köksal (64) çifti, ambulansla Şehit Ali Tonga Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirildi.

Köksal çifti, sağlık görevlilerince ambulanstan alınarak oy kullanacakları sınıfa kadar götürüldü.
Oyunu kullanan Zöhre Köksal, kendilerine yardımcı olan sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Sağlık görevlilerine teşekkürlerini ileten Çelebi Köksal ise "Allah razı olsun, hepsine minnettarım" dedi.

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(Kaynak: İHA)

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