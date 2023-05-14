Oy kullanmaya giden aile trafik kazası yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde oy vermek için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Oy kullanmaya giden aile trafik kazası yaptı

DHA’nın haberine göre, kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Bilal Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte ilçe merkezine oy kullanmak için giden Fatih Tatlı (28) yönetimindeki 16 JBL 01 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Sürücü Halit Tatlı (55), Ahmet Tatlı (30), Nigar Tatlı (53) ve Ertuğrul T. (4) otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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