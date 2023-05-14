Oy kullanmaya omzunda kedisiyle gitti

Düzce’de oy kullanan bir vatandaşın yanında getirdiği 6 aylık kedisi 'Portakal' ilgi odağı oldu.

Oy kullanmaya omzunda kedisiyle gitti

İHA'nın haberine göre; Düzce’de Mesire Beşel adlı vatandaş, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oyunu kedisi ile birlikte kullandı. Oy pusulasını ve tercih mührünü alarak kedisi Portakal ile birlikte kabine giren Mesire Beşel, oyunu kullandıktan sonra zarfı kedisi ile sandığa bıraktı.

Kedisi ile sandığa giderek oy kullanan Mesire Beşel, “Düzce merkezde oturuyorum. Oyumu kullanmaya kedim Portakal ile birlikte geldim. Üç defa indirdim kucağımdan her defasında o yine kucağıma çıktı. Demek ki bir hayır vardır diyerek bende yanıma aldım. Zaten her yere bizimle birlikte geliyor. Çok rahat oyumu kullandım. Hiçbir zararı olmuyor zaten gayet evcil. Henüz 6 aylık” sözlerini kullandı.

Beşel, vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirterek omzundan inmeye kedisi ile birlikte oyunu kullandığı okuldan ayrıldı.

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