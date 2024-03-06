Oy pusulası 1 metre olacak. Neredeyse çarşaf gibi Zarfa sığmayacak

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere 25 gün kala, kullanılacak oy pusulalarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Avukat Mustafa Zafer, 31 Mart’ta zarfa koyacağımız oy pusulasının neredeyse 1 metre olacağını aktardı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Zafer, oy pusulasının ilk sırasında AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un bulunacağını iletti.

İMAMOĞLU LİSTENİN ORTASINDA OLACAK

Avukat Mutafa Zafer, Seçim Kurulu tarafından kesinleşen listelere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 22 Siyasi Parti ve 27 Bağımsız Aday yarışacağını kaydetti.

“Bu durumda oy pusulasının uzunluğu 1 metre civarında olacak ve AK Parti’nin İBB Murat Kurum listesinin ilk sırasında yer alacak iken Cumhuriyet Halk Partisi İBB Ekrem İmamoğlu ise listenin tam ortasında yer alacak.” açıklamasını yapan Zafer, bağımsız adayların arasında ilkokul mezunu da üniversite mezunu da olduğunu ve emekliden, avukata, birçok farklı unvana sahip bağımsız adayların belediye başkanı olmak için yarışacağını ifade etti.

YA 35 PARTİ DE KATILSAYDI?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için YSK yapılan başvurular kapsamında 35 partinin seçimlere katılabileceği belirlenmişti fakat İstanbul’da toplamda 22 siyasi parti seçimlere katılacak. Zafer, konuyla ilgili, “14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra istanbul'da ilk kez 170 bin civarında yeni seçmenin oy vermesi bekleniyor. 36 bin 455 İstanbul Seçmenin ise Muhtar seçmek için memleketlerine gitmesi seçimlerin sonucuna önemli derecede etki edecek gibi” ifadelerini kaydetti.