Oy pusulasında AKP nasıl birinci çıktı?

Serhat Ağa
Oy pusulasında AKP nasıl birinci çıktı?
YSK, yerel seçimde yer alacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerinin belirlenmesi için kura çekimi düzenledi. Kura çekiminde en dikkat çeken olan AKP’nin ilk sırayı alması oldu.

YSK, yerel seçime katılan 35 siyasi partinin oy pusulasındaki yerinin belirlenmesi için kura çekimi düzenledi. Kuraya siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kuraya çekiminde ilk 4 sırada sırasıyla AKP, İYİ Parti, Sol Parti ve BBP yer aldı. Öte yandan CHP 18. sırada yer alırken MHP ise oy pusulasının 31. sırasında kendisine yer buldu.

AKP NASIL BİRİNCİ ÇIKTI?

Kura çekiminde en dikkat çeken olay AKP’nin ilk sırayı alması oldu. Kura çekimi sırasında AKP’nin temsilcisi, diğer siyasi parti temsilcilerinden farklı olarak masanın arka tarafından dolaşarak kura çekti. AKP’nin temsilcisi Recep Özer, kurada kendi partisi için 1 numarayı çekti.

AKP, 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçim öncesi çekilen kurada da pusulanın ilk sırasını çekmişti.

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