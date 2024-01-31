Oy pusulasında hile iddiasına YSK'dan açıklama. AKP birinci sırada çıkmıştı

27 Ocak tarihinde yapılan kura çekiminde AKP, pusula sırasında birinci çıkmıştı. Tüm parti temsilcilerinin masanın önünden gelip kura çekmesinin yanı sıra AKP temsilcisi masanın arkasından gelmiş ve bu durum tepkileri de beraberinde getirmişti.

Hile iddiaları kamuoyunda iyiden iyiye yayılırken CHP kura çekiminde şaibe olduğu iddiasıyla YSK’ya itiraz başvurusu yapmıştı.

YSK’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kura çekiminin YSK başkan, üyeleri ve siyasi parti temsilcileri ile beraber birçok gazetenin katılımı ile canlı yayında yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“27 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 14.00'te, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyeleri huzurunda, yasa gereği kurulun her toplantısına katılan altı siyasi parti temsilcisi, seçime katılma yeterliliği bulunan 35 siyasi partinin temsilcisi ile birçok gazeteci ve muhabirin canlı olarak takip ettiği, ayrıca 20'ye yakın yayın kuruluşunun kendi ekipmanları ile sabit ve hareketli bir şekilde görüntü aldığı bir ortamda kura çekimi işlemi gerçekleştirilmiş olup, hiçbir itiraz olmadan tutanak altına alınmıştır.”

ÖNCEKİ KURA ÇEKİMLERİ HATIRLATILDI

Yapılan açıklamada önceki yerel seçimlerde hangi partilerin birinci sırada yer aldığı paylaşılırken salonun her tarafından kura çekiminin gözlenebildiği belirtildi.

Önceki kura çekimleri şu şekilde paylaşıldı:

“28 Mart 2004 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde;

1.sıra: Demokratik Halk Partisi,

29 Mart 2009;

1.sıra: Sosyal Demokrat Halk Partisi,

30 Mart 2014;

1.sıra: HÜDAPAR,

31 Mart 2019;

1.sıra: Saadet Partisi

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE SIRA NASIL OLACAK?

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde kura sonuçlarına göre pusula sırası şu şekilde olacak:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

2- İYİ Parti

3- Sol Parti

4- Büyük Birlik Partisi (BBP)

5- Memleket Partisi

6- Anavatan Partisi

7- Demokratik Sol Parti (DSP)

8- Yeniden Refah Partisi (YRP)

9- Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi (DEM Parti)

10- Türkiye Komünist Partisi (TKP)

11- Anadolu Birliği Partisi

12- Zafer Partisi

13- Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)

14- Türkiye Komünist Hareketi (TKH)

15- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

16- Gelecek Partisi

17- Yeni Türkiye Partisi

18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

19- Emek Partisi

20- HÜDA-PAR

21- Hak ve Özgürlükler Partisi

22- Ocak Partisi

23- Adalet Birlik Partisi

24- Demokrat Parti (DP)

25- Güç Birliği Partisi

26- Millet Partisi

27- Milli Yol Partisi

28- Adalet Partisi

29- Genç Parti

30- Aydınlık ve Demokrasi Partisi

31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

32- Türkiye İşçi Partisi (TİP)

33- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)

34- Saadet Partisi

35- Vatan Partisi