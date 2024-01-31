Oy pusulasında hile iddiasına YSK'dan açıklama. AKP birinci sırada çıkmıştı

27 Ocak tarihinde yapılan kura çekiminde AKP, pusula sırasında birinci çıkmıştı. Tüm parti temsilcilerinin masanın önünden gelip kura çekmesinin yanı sıra AKP temsilcisi masanın arkasından gelmiş ve bu durum tepkileri de beraberinde getirmişti.
Hile iddiaları kamuoyunda iyiden iyiye yayılırken CHP kura çekiminde şaibe olduğu iddiasıyla YSK’ya itiraz başvurusu yapmıştı.
YSK’DAN AÇIKLAMA GELDİ
Kura çekiminin YSK başkan, üyeleri ve siyasi parti temsilcileri ile beraber birçok gazetenin katılımı ile canlı yayında yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“27 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 14.00'te, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyeleri huzurunda, yasa gereği kurulun her toplantısına katılan altı siyasi parti temsilcisi, seçime katılma yeterliliği bulunan 35 siyasi partinin temsilcisi ile birçok gazeteci ve muhabirin canlı olarak takip ettiği, ayrıca 20'ye yakın yayın kuruluşunun kendi ekipmanları ile sabit ve hareketli bir şekilde görüntü aldığı bir ortamda kura çekimi işlemi gerçekleştirilmiş olup, hiçbir itiraz olmadan tutanak altına alınmıştır.”
ÖNCEKİ KURA ÇEKİMLERİ HATIRLATILDI
Yapılan açıklamada önceki yerel seçimlerde hangi partilerin birinci sırada yer aldığı paylaşılırken salonun her tarafından kura çekiminin gözlenebildiği belirtildi.
Önceki kura çekimleri şu şekilde paylaşıldı:
“28 Mart 2004 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde;
1.sıra: Demokratik Halk Partisi,
29 Mart 2009;
1.sıra: Sosyal Demokrat Halk Partisi,
30 Mart 2014;
1.sıra: HÜDAPAR,
31 Mart 2019;
1.sıra: Saadet Partisi
2024 YEREL SEÇİMLERİNDE SIRA NASIL OLACAK?
31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde kura sonuçlarına göre pusula sırası şu şekilde olacak:
1- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)
2- İYİ Parti
3- Sol Parti
4- Büyük Birlik Partisi (BBP)
5- Memleket Partisi
6- Anavatan Partisi
7- Demokratik Sol Parti (DSP)
8- Yeniden Refah Partisi (YRP)
9- Halkların Eşitlik Demokrasi Partisi (DEM Parti)
10- Türkiye Komünist Partisi (TKP)
11- Anadolu Birliği Partisi
12- Zafer Partisi
13- Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)
14- Türkiye Komünist Hareketi (TKH)
15- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)
16- Gelecek Partisi
17- Yeni Türkiye Partisi
18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
19- Emek Partisi
20- HÜDA-PAR
21- Hak ve Özgürlükler Partisi
22- Ocak Partisi
23- Adalet Birlik Partisi
24- Demokrat Parti (DP)
25- Güç Birliği Partisi
26- Millet Partisi
27- Milli Yol Partisi
28- Adalet Partisi
29- Genç Parti
30- Aydınlık ve Demokrasi Partisi
31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
32- Türkiye İşçi Partisi (TİP)
33- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)
34- Saadet Partisi
35- Vatan Partisi